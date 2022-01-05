Дудл от Google в честь Дня Независимости Украины

15:34 24 Август Киев, Украина

Логотипа поисковика Google сегодня символизирует Украину, таким образом компания поздравила нашу страну с Днем Независимости.





Новый дудл - это определенная интерпретация сине-желтого Государственного Флага Украины, в центре которого круг с цветами (синими васильками и желтыми подсолнухами).

При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам «День независимости Украины 2019».



Дудл это логотип поисковика Google, стилизованный в честь какого-либо праздника или события. Дудлы могут быть как статичными, так и включать в себя анимации, приколы и даже мини-игры на Flash.