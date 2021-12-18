ДТЭК: В Национальном парке "Меотида" монтируют светоотражающие маркеры для защиты птиц

Компания ДТЭК в Донецкой области, чтобы избежать гибели птиц, в том числе и редких миграционных видов, на территории Национального парка «Меотида» проводит установку опознавательных маркеров на высоковольтных линиях.

ДТЭК Донецкие электросети пишет об этом на своем сайте.

Как было сказано в сообщении на территории парка «Меотида» будет вмонтировано почти 400 специальных маркеров (профессиональное устройство), способных отразить лучи света.

В Национальном парке «Меотида» на территории заповедника «Белосарайская коса» специалисты устанавливают на каждые 10 метров высоковольтной линии 35кВТ светоотражающие маркеры. Птицы в дневное и ночное время смогут избежать опасный участок.

ДТЭК таким образом сможет защитить всех птиц в окружности, включая миграционные и редкие виды, внесенные в Красную книгу, а компания, в свою очередь, – избежать аварий в сетях и замыкания электролиний.

Специалисты ДТЭК утверждают, что установка таких светоотражающих маркеров – мировая практика, и закрепление на высоковольтной воздушной линии делает их видимыми для птиц в полете.

Кроме светоотражающих маркеров, ДТЭК Донецкие электросети обустроил 18 специальных металлических платформ для гнездования. По подсчетам экологов такая инициатива помогла сохранить около 200 белых аистов, 120 из которых птенцы.