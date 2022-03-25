"Древо жизни": в Чернигове развернули уникальный 200-метровый рушнык

15:43 28 июня Киев, Украина

В Чернигове ко Дню Конституции развернули самый большой рушнык, тем самым попав в Книгу рекордов Украины.

На 200-метровый рушнык, который создавали в течение 15 дней, нанесено "Дерево жизни"в технике набивки, сообщили в пресс-службе Черниговской ОГА.

"Я надеюсь, что этот челлендж подхватят другие регионы, и потом все эти рушники мы сможем сшить и полюбоваться прекрасными орнаментами", - сказала на акции председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Она отметила, что праздновать День Конституции в единстве и взаимодействии - это "очень круто". И попросила помнить об этом при проведении сессий в громадах и принятии полезных для Черниговщины решений.

Представитель Книги рекордов Украины Яна Конёк отметила, что такой рекорд устанавливается не просто ради экспертизы, а для объединения людей общим делом и демонстрации элемента, объединяющего всех.

В Книгу рекордов черниговский рушник длиной более 200 м. и шириной 2,2 м. попал как самый большой рушник Украины, на который в древней технике набивки нанесено "Дерево жизни". Рисунок набивали мастера народных ремесел, представители всех 57 территориальных громад области, различных общественных организаций, в том числе национальных меньшинств, органов власти и местного самоуправления и все желающие присоединиться к общему делу.





Дипломы Книги рекордов Яна Конёк вручила Черниговской ОГА в лице его председателя, а также мастерам Черниговского областного центра народного творчества (ОЦНТ) Наталье Войстриковой и Андрею Каменецкому. Госпожа Наталья разработала эскиз рисунка, а резчик Каменецкий изготовил деревянные штампы, с помощью которых рисунок наносился на ткань.

Рушник торжественно, под музыку и украинские песни, развернули на въезде в Чернигов со стороны Киева - у подножия Екатерининской церкви. Транспорт пускали в объезд, хотя многие машины стояли на трассе недалеко и ждали окончания мероприятия.



Как рассказывало агентство, создавали рушник в Черниговском областном центре народного творчества в течение 15 рабочих дней путем проведения мастер-классов по нанесению набивки на полотно. Деревянные штампы покрывались акриловой краской, участники процесса отделки прижимали их к ткани ударом специального молотка и оставляли нужный отпечаток. Конечным результатом этой работы стало нанесение традиционного для Черниговщины народного орнамента.