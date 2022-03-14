Дождь, град, смерч прошлись по югу и востоку Украины

13:34 14 июня Киев, Украина

Как и предупреждали синоптики, штормовое состояние погоды накрыло юг и восток Украины. Сильные порывы ветра повалили много деревьев, из-за обрыва электропроводов обесточены 62 населенных пункта, ливни затопили улицы городов.

В селе Широкое Запорожской области местные жители сняли на видео смерч. В Полтаве сильный ветер свалил дерево на летнюю площадку одного из кафе.

По сообщению Сайта города Запорожье, ливень затопил улицы Запорожья, движение транспорта оказалось парализованным в районе автовокзала. Ветер валил деревья и обрывал провода.

Издание НикВести сообщает, что в Николаеве утро понедельника началось с проливного дождя, подтопленными оказались несколько улиц города.

Ранее сообщалось, что в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. В остальной части Украины из-за непогоды обесточены 62 населенных пункта в семи областях.