Доверие к ЕС и НАТО: результаты опроса в Украине

15:56 26 октября Киев, Украина

Результаты опроса КМИС показали, что 65% (не доверяют 25%) украинцев доверяют Европейскому Союзу, а НАТО доверяют 59% (не доверяют 28%).



Кроме того, 77% респондентов утверждают, что для них важно, чтобы Украина стала членом ЕС. С запада на восток доля тех, для кого это важно, снижается с 86% до 62%. Хотя в целом во всех регионах большинство считают это важным. 8% против вступления Украины в ЕС;



60% респондентов готовы подождать со вступлением в Евросоюз, чтобы Украина отстаивала свои интересы. 27% считают, что нужно выполнять все требования, чтобы ускорить вступление в ЕС.



Только 22% считают Украину полностью готовой к вступлению в ЕС, а 43% говорят о необходимости реформ в государстве. Еще 25% считают Украину вообще неготовой;



73% опрошенных по меньшей мере раз в неделю (а 38% — ежедневно) слышат новости об усилиях ЕС с помощью Украины во время войны . Но по-разному воспринимают пользу и достаточность этой помощи. 75% признают помощь от ЕС полезной, но только 34% считают ее достаточной; 56% считают ее недостаточной, 15% считают ее бесполезной.



46% респондентов хотели бы, чтобы Консультативная миссия Европейского Союза помогала в борьбе с коррупцией в Украине , 38% – в привлечении к ответственности за международные преступления, 33% – помогала деоккупированным территориям, 31% – консультировала о вступлении в ЕС.