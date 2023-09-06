Доступ ко второму высшему для мужчин будет временно ограничен – Данилов

Поскольку для студентов предусмотрена отсрочка призыва в армию, находятся "умники", желающие быть "вечными студентами". Но такое стремление к знаниям должно быть обоснованным, считают в правительстве. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста во время войны будет определять Министерство образования.
Данилов назвал вопрос получения "второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого" вопросом "нравственного порядка".
Напомним, Данилов заявил, что в Украине будут публично обнародованы имена уклонистов и врачей военно-врачебных комиссий (ВВК), которые им помогали.
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