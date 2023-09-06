Доступ ко второму высшему для мужчин будет временно ограничен – Данилов

08:54 02 сентября Киев, Украина

Поскольку для студентов предусмотрена отсрочка призыва в армию, находятся "умники", желающие быть "вечными студентами". Но такое стремление к знаниям должно быть обоснованным, считают в правительстве. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста во время войны будет определять Министерство образования.

Данилов назвал вопрос получения "второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого" вопросом "нравственного порядка".

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, желающих получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов заявил, что в Украине будут публично обнародованы имена уклонистов и врачей военно-врачебных комиссий (ВВК), которые им помогали.