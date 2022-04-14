Допмаршрут от Укрзализныци: с 16 июля начали курсировать два скоростных поезда из Одессы в Белгород-Днестровский

10:05 17 июля Киев, Украина

С 16 июля в направлении из курортной Одессы в Белгород-Днестровский запущено два скоростных поезда от Укрзализныци. Сообщается, что их маршрут будет проходить и через черноморскую Затоку.

Об этом информирует пресс-служба УЗ.



"Время в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах в этом же сообщении и автобусных маршрутов", - отметили железнодорожники.



Кроме того, график движения электричек был разработан с учетом возможности пересадки на станции Одесса-Главная на поезда дальнего следования до Киева и других крупных городов.



По маршруту Одесса - Белгород-Днестровский будут курсировать следующие поезда:



№ 7012/7011 - отправляется из Одессы в 9:59 и прибывает в Белгород-Днестровский в 11:46;



№ 7022/7021 - отправляется из Белгород-Днестровского в 12:45 и прибывает в Одессу в 14:38;



№ 7014/7013 - отправляется со станции Одесса в 15:14 и прибывает в Белгород-Днестровский в 17:05;



№ 7024/7023 отправляется из Белгород-Днестровского в 18:01 и прибывает в Одессу в 19:55.