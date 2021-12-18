Донецкая область осталась без воды

Водоснабжение в ряд городов Донецкой области прекращено из-за аварии на магистральном водоводе, коммунальщики пообещали завершить восстановительные работы до 13 августа.
Об этом сообщили представители областной госадминистрации.
Сотрудники компании "Вода Донбасса" завершили подготовительные работы и по состоянию на 13:30 приступили к ремонту ранее поврежденного участка магистрального водовода Второго донецкого водопровода.
Сообщается, что в ночь на 12 августа около 02:30 была повреждена сеть водопровода диаметром 1400 мм.
В ОГА отмечают, что второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для городов: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков.
По словам чиновников, в неудовлетворительном состоянии в настоящее время находится 20 километров этого водопровода и его необходимо заменить.
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