Донецкая область осталась без воды

17:59 12 Август Киев, Украина

Водоснабжение в ряд городов Донецкой области прекращено из-за аварии на магистральном водоводе, коммунальщики пообещали завершить восстановительные работы до 13 августа.

Об этом сообщили представители областной госадминистрации.



Сотрудники компании "Вода Донбасса" завершили подготовительные работы и по состоянию на 13:30 приступили к



Сообщается, что в ночь на 12 августа около 02:30 была повреждена сеть водопровода диаметром 1400 мм. Сотрудники компании "Вода Донбасса" завершили подготовительные работы и по состоянию на 13:30 приступили к ремонту ранее поврежденного участка магистрального водовода Второго донецкого водопровода.Сообщается, что в ночь на 12 августа около 02:30 была повреждена сеть водопровода диаметром 1400 мм.

"Повреждения на магистральном водоводе было обнаружено сегодня в 02:30. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и поселок Щербиновка (г.Торецкое). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для городов: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков.



По словам чиновников, в неудовлетворительном состоянии в настоящее время находится 20 километров этого водопровода и его необходимо заменить.