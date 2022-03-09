Донбасс получил 12 тонн гумпомощи от Международного комитета Красного Креста

15:55 09 Июнь Киев, Украина

Оккупированные регионы восточной Украины 8 июня получили гуманитарную помощь от Международного комитета Красного Креста. Общий вес груза составил 11,69 тонн.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.



Автомобиль доставил гуманитарный груз - товары медицинского назначения, медицинское оборудование - через КПВВ "Новотроицкое".



Отмечается, что "гуманитарка" передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.