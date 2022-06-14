Домой вернулись уже десятки детей, депортированных в рф – Верещук

На 14 июня в Украину удалось вернуть уже несколько десятков детей, которых российские военные депортировали на территорию россии.
Об этом рассказала глава МинВОТ Ирина Верещук .
Министр не уточнила, идет ли речь о детях-сиротах, информация о принудительном вывозе которых была известна еще до начала полномасштабного российского вторжения, или о детях, разлученных с родителями.
Об этом рассказала глава МинВОТ Ирина Верещук .
Министр не уточнила, идет ли речь о детях-сиротах, информация о принудительном вывозе которых была известна еще до начала полномасштабного российского вторжения, или о детях, разлученных с родителями.
Глава МинВОТ недавно встречалась с региональным директором UNICEF в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан, чтобы обсудить привлечение организации к возвращению депортированных детей-сирот. Верещук призывает международные институты помочь Украине.
По данным уполномоченного президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, россия незаконно депортировала или перевезла на оккупированные территории 181 тысячу украинских детей.
Истории возвращения на родину некоторых из них стали известны, например, история 12-летней Киры Обединской. Ее отец, многократный чемпион Украины по водному поло и экскапитан национальной сборной Евгений Обединский, погиб в результате авиабомбардировки в Мариуполе 17 марта, а девочку россияне украли, отвезли сначала в оккупированный Донецк и в россию. Сейчас она находится со своей бабушкой.
Также вернули девятилетнего Илью Матвиенко, который в результате российских обстрелов потерял в Мариуполе маму и оказался в рф.
Вернуть удалось и двух других принудительно депортированных из Мариуполя подростков – Ивана Матковского и Максима Бойко .
Истории возвращения на родину некоторых из них стали известны, например, история 12-летней Киры Обединской. Ее отец, многократный чемпион Украины по водному поло и экскапитан национальной сборной Евгений Обединский, погиб в результате авиабомбардировки в Мариуполе 17 марта, а девочку россияне украли, отвезли сначала в оккупированный Донецк и в россию. Сейчас она находится со своей бабушкой.
Также вернули девятилетнего Илью Матвиенко, который в результате российских обстрелов потерял в Мариуполе маму и оказался в рф.
Вернуть удалось и двух других принудительно депортированных из Мариуполя подростков – Ивана Матковского и Максима Бойко .
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