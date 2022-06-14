Домой вернулись уже десятки детей, депортированных в рф – Верещук

12:22 14 июня Киев, Украина





Об этом рассказала глава МинВОТ



Министр не уточнила, идет ли речь о детях-сиротах, информация о принудительном вывозе которых была известна еще до начала полномасштабного российского вторжения, или о детях, разлученных с родителями. На 14 июня в Украину удалось вернуть уже несколько десятков детей, которых российские военные депортировали на территорию россии.Об этом рассказала глава МинВОТ Ирина Верещук Министр не уточнила, идет ли речь о детях-сиротах, информация о принудительном вывозе которых была известна еще до начала полномасштабного российского вторжения, или о детях, разлученных с родителями.

“Мы ищем сегодня этих детей, стараемся составить списки. Каждая репатриация с нашей стороны – это настоящая спецоперация, – отметила Верещук.

Глава МинВОТ недавно встречалась с региональным директором UNICEF в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан, чтобы обсудить привлечение организации к возвращению депортированных детей-сирот. Верещук призывает международные институты помочь Украине.

“Нельзя терять время. Ведь сейчас рф использует детей для антиукраинской пропаганды, а потом их собираются усыновлять”, – отметила министр.

По данным уполномоченного президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, россия незаконно депортировала или перевезла на оккупированные территории 181 тысячу украинских детей.



Истории возвращения на родину некоторых из них стали известны, например, история 12-летней Киры Обединской. Ее отец, многократный чемпион Украины по водному поло и экскапитан национальной сборной Евгений Обединский, погиб в результате авиабомбардировки в Мариуполе 17 марта, а девочку россияне украли, отвезли сначала в оккупированный Донецк и в россию. Сейчас она находится со своей бабушкой.



Также вернули девятилетнего Илью Матвиенко, который в результате российских обстрелов потерял в Мариуполе маму и оказался в рф.



Вернуть удалось и двух других принудительно депортированных из Мариуполя подростков – Ивана Матковского и Максима Бойко .





