Домой вернули 50 украинских военных из российского плена

16:32 01 декабря Киев, Украина

Украина провела очередной обширный обмен пленными с россией, в этот раз из российского плена вернулись 50 защитников Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в частности, в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - написал Ермак.

По его словам, это большая работа, которая продолжается каждый день.

“Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома”, – добавил Ермак.





