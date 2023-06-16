Домой в Украину удалось вернуть еще одного депортированного в россию ребенка

18:49 25 мая Киев, Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что удалось вернуть депортированного в россию мальчика Никиту.

Чиновник не уточнил, откуда и когда депортировали в россию ребенка, отмечая лишь, что сделали это под предлогом эвакуации.



Мать Никиты пыталась сама забрать сына, поэтому сначала обратилась за помощью в негосударственную организацию. Лубинец говорит, что "ни одна организация/сообщество не может гарантировать безопасность на территории чужой страны и женщина была в шаге от того, чтобы оказаться за решеткой в рф". Детали Омбудсмен не привел.

“Из тех случаев, которые сейчас известны, рф практикует 2–3-суточные задержания наших граждан, которые пытаются собственными силами (или с поддержкой негосударственных организаций) вернуть своих родных домой. Есть опасения, что такая практика может использоваться и в беларуси”, – говорит Лубинец.

Омбудсмен призвал всех, кому нужна помощь в возвращении детей из россии, обращаться в государственные учреждения.