Домашних питомцев придется ставить на учет

17:34 02 Сентябрь Киев, Украина

В скором времени Верховная Рада Украину может принять законопроект №3796, который расширит список животных, содержащихся в неволе, которых необходимо обязательно регистрировать. Причем делать это нужно будет через частных посредников, что повлечет за собой дополнительные денежные траты для владельцев кошек, собак и даже попугайчиков.

Об этом сообщила общественная организация Лига антитраста в соцсети.

По ее данным, зарегистрированный в июле законопроект №3796 может расширить перечень животных, которых необходимо поставить на учет: не только крупный рогатый скот, но и домашних питомцев - собак, кошек, попугаев и даже хомяков.

"Регистрация будет проходить через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и, чтобы поставить на учет, вам нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги", - подчеркивают в Лиге антитраста.

Эксперты обратились в Национальное агентство предотвращения коррупции и Антимонопольный комитет с призывом дать свои выводы по данному законопроекту.