Домашних питомцев придется ставить на учет

В скором времени Верховная Рада Украину может принять законопроект №3796, который расширит список животных, содержащихся в неволе, которых необходимо обязательно регистрировать. Причем делать это нужно будет через частных посредников, что повлечет за собой дополнительные денежные траты для владельцев кошек, собак и даже попугайчиков.
Об этом сообщила общественная организация Лига антитраста в соцсети.
По ее данным, зарегистрированный в июле законопроект №3796 может расширить перечень животных, которых необходимо поставить на учет: не только крупный рогатый скот, но и домашних питомцев - собак, кошек, попугаев и даже хомяков.
Эксперты обратились в Национальное агентство предотвращения коррупции и Антимонопольный комитет с призывом дать свои выводы по данному законопроекту.
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