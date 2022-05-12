Долой гендерные стереотипы: в Украине стартовал проект "Сражайся как девушка"

14:03 10 декабря Киев, Украина

Нет разницы, в какой сфере ты работаешь, сколько тебе лет и какой гендер ты для себя выберешь. Все мы стремимся чувствовать себя безопасно и делать для этого все возможное.



В Украине стартовала новая кампания против гендерных стереотипов "Сражайся как девушка". В Украине стартовала новая кампания против гендерных стереотиповЦелью кампании является предоставление молодым женщинам и девушкам полезных советов по правовой и сексуальной безопасности и физической самозащите от гендерно-обусловленного насилия во время пандемии COVID-19.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном представительством ООН в Украине.

"Гендерное и домашнее насилие является нарушением прав человека. Гендерные стереотипы подпитывают эту проблему. Обеспечение молодежи, в частности девушек и молодых женщин, необходимыми ресурсами против насилия, а также предоставление им инструментов для разрушения стереотипов является ключевым фактором на пути к более демократическому, безопасному и процветающему будущему. Не может быть лучшего названия для этой кампании, чем #fightlikeagirl #БийсяЯкДівчина, и ЕС рад поддержать ООН Женщины, ЮНФПА и Gender Stream как представителей украинского гражданского общества в ее реализации", - отметил руководитель отдела экономического сотрудничества, социального и регионального развития Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер.

Сообщается, что кампания является частью глобальной кампании 16 дней активизма против насилия в отношении женщин и девушек, которая проводится ежегодно с 25 ноября, Международного дня борьбы с насилием против женщин, до 10 декабря, Дня прав человека.



/>Проект "Сражайся как девушка" представит пятнадцать развлекательных и пояснительных видеороликов, которые развенчают стереотипы в отношении женщин и девушек, научат аудиторию определять различные формы насилия и понимать некоторые формы киберпреступлений, особенно опасных для женщин и девушек.



Так, герои и героини видео расскажут о согласии на секс, сексуальной безопасности во время пандемии COVID-19 и понимании токсичных отношений.



Серия видео о самообороне, созданная в партнерстве с Национальной полицией Украины, научит женщин и девушек действовать в ответ на нападения обидчика и даст советы по безопасному спасению.