Долой гендерные стереотипы: в Украине стартовал проект "Сражайся как девушка"

Нет разницы, в какой сфере ты работаешь, сколько тебе лет и какой гендер ты для себя выберешь. Все мы стремимся чувствовать себя безопасно и делать для этого все возможное.
В Украине стартовала новая кампания против гендерных стереотипов "Сражайся как девушка". Целью кампании является предоставление молодым женщинам и девушкам полезных советов по правовой и сексуальной безопасности и физической самозащите от гендерно-обусловленного насилия во время пандемии COVID-19.
Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном представительством ООН в Украине.
Сообщается, что кампания является частью глобальной кампании 16 дней активизма против насилия в отношении женщин и девушек, которая проводится ежегодно с 25 ноября, Международного дня борьбы с насилием против женщин, до 10 декабря, Дня прав человека.
/>Проект "Сражайся как девушка" представит пятнадцать развлекательных и пояснительных видеороликов, которые развенчают стереотипы в отношении женщин и девушек, научат аудиторию определять различные формы насилия и понимать некоторые формы киберпреступлений, особенно опасных для женщин и девушек.
Так, герои и героини видео расскажут о согласии на секс, сексуальной безопасности во время пандемии COVID-19 и понимании токсичных отношений.
Серия видео о самообороне, созданная в партнерстве с Национальной полицией Украины, научит женщин и девушек действовать в ответ на нападения обидчика и даст советы по безопасному спасению.
/>Проект "Сражайся как девушка" представит пятнадцать развлекательных и пояснительных видеороликов, которые развенчают стереотипы в отношении женщин и девушек, научат аудиторию определять различные формы насилия и понимать некоторые формы киберпреступлений, особенно опасных для женщин и девушек.
Так, герои и героини видео расскажут о согласии на секс, сексуальной безопасности во время пандемии COVID-19 и понимании токсичных отношений.
Серия видео о самообороне, созданная в партнерстве с Национальной полицией Украины, научит женщин и девушек действовать в ответ на нападения обидчика и даст советы по безопасному спасению.
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