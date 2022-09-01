Документальный фильм «Мариуполь. Неутраченная надежда» покажут в 40 городах мира

17:14 22 августа Киев, Украина

Чтобы сохранить в памяти поколений воспоминания о войне глазами простых людей в 40 городах мира покажут фильм «Мариуполь . Неутраченная надежда».

Об этом сообщает Объединение украинских продюсеров.



Это будет 40 городов, подобных Мариуполю по количеству населения, а также наличию портов или промышленного производства. Фильм покажут в: Балтиморе (США), Брно (Чехия), Гапнарфьордури (Исландия), Утрехте (Нидерланды), Таллине (Эстония).

"В фильме – свидетельство пяти очевидцев войны россии против Украины. Мариуполь. Неутраченная надежда» — спокойное документальное свидетельство очевидцев войны, насколько может быть спокоен фильм об этих событиях. Кино не содержит страшных кадров, не оказывает эмоциональное давление на зрителя", – говорят авторы проекта.

Это будет премьера фильма, которая пройдет параллельно с премьерным показом в Украине.