Документальный фильм «Мариуполь. Неутраченная надежда» покажут в 40 городах мира

Чтобы сохранить в памяти поколений воспоминания о войне глазами простых людей в 40 городах мира покажут фильм «Мариуполь. Неутраченная надежда».
Об этом сообщает Объединение украинских продюсеров.
Это будет 40 городов, подобных Мариуполю по количеству населения, а также наличию портов или промышленного производства. Фильм покажут в: Балтиморе (США), Брно (Чехия), Гапнарфьордури (Исландия), Утрехте (Нидерланды), Таллине (Эстония).
Это будет 40 городов, подобных Мариуполю по количеству населения, а также наличию портов или промышленного производства. Фильм покажут в: Балтиморе (США), Брно (Чехия), Гапнарфьордури (Исландия), Утрехте (Нидерланды), Таллине (Эстония).
Это будет премьера фильма, которая пройдет параллельно с премьерным показом в Украине.
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