Договоренностей о гумкоридорах из "Азовстали" на сегодня нет, — Верещук

17:39 25 апреля Киев, Украина

Сегодня оккупанты в очередной раз заявили о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.

Об этом рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук

"Я знаю, что говорю, потому что по поручению Президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров", - сказала Верещук.

По ее словам, важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому, собственно, и не является гуманитарным коридором.

"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - сказала Верещук.

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц.