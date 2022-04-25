Договоренностей о гумкоридорах из "Азовстали" на сегодня нет, — Верещук

Сегодня оккупанты в очередной раз заявили о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.
Об этом рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому, собственно, и не является гуманитарным коридором.
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц.
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