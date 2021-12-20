До конца года установят 200 камер автофиксации нарушений

Мининфраструктуры до конца года планирует установить на украинских дорогах 200 камер фотовидеофиксации нарушений правил ПДД.

Камеры оснащены как раз во Львовской и Киевской областях, уточнил он.

"Наша цель до конца года - еще 200 камер установить автоматической фото- и видеофиксации, потому на самом деле дорога качественная, дорогая быстрая - это, в том числе, и вызов перед нашими водителями, так как сразу появляется желание немного повысить скорость, а это подвергает опасности как себя, так и близких. Именно для того, чтобы этого не происходило, - автоматическая фото- и видеофиксация. Кроме того, это пешеходные переходы, это освещение автономное, другие в рамках безопасности дорожного движения проекты, которые позволют не только нам построить дороги, но и, собственно, защищать жизнь на этих дорогах", - отметил министр.