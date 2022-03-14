До конца года сервис е-Малятко будет доступен по всей стране

13:38 20 октября Киев, Украина

Комплексный сервис e-Maliatko будет доступен онлайн на портале Diia (Action) по всей Украине до конца 2020 года.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Вместо посещения 11 государственных учреждений и сбора 37 разных документов, родители могут получить все необходимые услуги для новорожденного на портале Diia за 20 минут и не выходя из дома.

«Мы не оцифровываем документы советских времен. Кажется, что 30 лет государство делало все, чтобы усложнять жизнь людям. Сейчас мы его упрощаем. Мы кардинально меняем подход к оказанию услуг. Этот процесс называется реинжинирингом. Это связано с тем, что Министерству цифровой трансформации удалось объединить 9 сервисов в e-Maliatko и предоставить их онлайн в одном приложении », - говорит Михаил Федоров.

Теперь услуга е-Малятко доступна онлайн в 139 населенных пунктах 15 областей: Волынь, Днепропетровск, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, г. Киев.

Чтобы сделать сервис e-Maliatko доступным онлайн для всех украинцев, Министерство цифровой трансформации работает над внедрением электронных медицинских свидетельств о рождении во всех родильных домах.



Чтобы воспользоваться комплексом обслуживания e-Maliatko онлайн, необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, которую также можно получить онлайн, например, в государственном ПриватБанке. Вся доступная информация о гражданине будет автоматически размещена в электронном кабинете гражданина. Пользователю достаточно заполнить пустые поля заявки - это могут сделать и мама, и отец ребенка.



Благодаря e-Maliatko на портале Diia родители могут получить до 10 государственных услуг. 2 из них базовые - государственная регистрация рождения, по результатам которой выдается свидетельство о рождении ребенка.

Еще 7 услуг остаются необязательными: присвоение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), запись в демографическом регистре с присвоением уникального регистрационного номера (УРН), определение гражданства ребенка Украины, регистрация по месту жительства, внесение информации в Реестр пациентов, назначение родовспоможения для многодетной семьи.

К концу 2020 года услуга выдачи родительских и детских удостоверений личности для многодетных семей также будет доступна онлайн.