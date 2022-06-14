До конца года рф покинут более 15 тыс состоятельных россиян - исследование

11:05 14 июня Киев, Украина

Согласно прогнозу аналитического агентства Henley & Partners, из-за вторжения в Украину до конца 2022 года россию покинут более 15 000 ее граждан с активами на сумму более $1 млн .

Ускорение эмиграции богатых людей обычно предшествует «развалу страны», отметили в агентсве.



Состоятельные люди эмигрируют из россии в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что развалу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства.



Аналитики обращают внимание, что США и Великобритания стали гораздо менее удобными государствами для эмиграции и проживания богатых россиян — на фоне войны и санкций их материальное положение может вызвать юридические и этические вопросы. В связи с этим самыми притягательными странами для этих целей будут ОАЭ, Сингапур, Израиль, Мальта, Монако и Маврикий.



После начала войны россию покинули многие топ-менеджеры крупных компаний. Например, заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев. Все они осудили вторжение в Украину, а последний даже вступил в ряды территориальной обороны Украины. Кроме того, из россии уехал архитектор приватизации и бывший глава РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Украина, по прогнозам, понесет наибольшую потерю состоятельных лиц в процентном отношении к своему населению: ожидается, что к концу года страну покинут 2800 миллионеров (или 42% всех богатых людей в Украине).