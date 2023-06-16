До конца года 16 поездов "Интерсити+" оборудуют терминалами Starlink

11:51 01 июня Киев, Украина





Сейчас около 40 терминалов Starlink тестируют в поездах класса "Интерсити+". Эти поезда не имеют устойчивого маршрута и курсируют по всей Украине, чтобы тестирование было максимально полным. Также тестирование проводится на дипломатических рейсах. До конца 2023 года 16 поездов "Интерсити+" планируют оборудовать терминалами Starlink , сообщили в Минцифре и "Укрзализныце".Сейчас около 40 терминалов Starlink тестируют в поездах класса "Интерсити+". Эти поезда не имеют устойчивого маршрута и курсируют по всей Украине, чтобы тестирование было максимально полным. Также тестирование проводится на дипломатических рейсах.



Промежуточные результаты тестирования:



Наилучшего результата можно добиться за счет комбинированной модели Starlink и сетей LTE (с долей распределения трафика 60% на Starlink и 40% на LTE ). Такое соединение обеспечивает наличие сети на 97% в течение всего пути.

На один поезд планируют устанавливать четыре терминала Starlink, 10 SIM -карт и по 2 точки доступа в каждом вагоне « Интерсити+ ». Это позволяет удерживать скорость на уровне 500 мб/сек.

Согласно опросу, запущенному «Укрзализныцей» в середине апреля, о необходимости Wi-Fi в поездах говорят почти все пассажиры (99%), а подключением к сети активно пользуется 60%. Большинство опрошенных используют интернет для социальных сетей.



Кроме того, на украинских вокзалах сейчас используются до 50 Starlink. Раньше их использовали как резервные каналы связи, а в Херсоне, например, как основные.