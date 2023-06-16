До 979 выросло официальное количество раненых из-за агрессии рф детей

11:57 19 мая Киев, Украина

Офис генпрокурора Украины сообщает, что более 1461 ребенок пострадал в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Из них 482 детей погибли, а по меньшей мере 979 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательные прибавили в ОГПУ. Сейчас идет их установка в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70, Луганской - 66.



18 мая в результате обстрела войском рф села Студенец Сумской области пострадал 14-летний молодой человек.