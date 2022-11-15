До 600 аварий за сутки: в Украине растет количество ДТП

В Украине увеличилось количество ДТП во время отключения электроэнергии. Рост динамики погибших – 8%, травмированных – 9%.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, 15 ноября.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, 15 ноября.
Он добавил, что правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения.
Чтобы водителю было легче разглядеть пешехода в 120-130 метрах, нужно отдавать приоритет светлому цвету одежды, носить светоотражатели на обуви или рюкзаках, также следует одевать светоотражатели на домашних питомцев, добавил замминистра.
В конце октября в Верховной раде зарегистрировали проект закона №8156 . Документом предложено ввести административную ответственность для пешеходов, передвигаемых по проезжей части или обочине в темное время суток без использования светоотражателей (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, которая имеет такие элементы.
Чтобы водителю было легче разглядеть пешехода в 120-130 метрах, нужно отдавать приоритет светлому цвету одежды, носить светоотражатели на обуви или рюкзаках, также следует одевать светоотражатели на домашних питомцев, добавил замминистра.
В конце октября в Верховной раде зарегистрировали проект закона №8156 . Документом предложено ввести административную ответственность для пешеходов, передвигаемых по проезжей части или обочине в темное время суток без использования светоотражателей (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, которая имеет такие элементы.
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