До 14 июля общественный транспорт Киева перейдет на э-билеты

18:49 02 июля Киев, Украина

Киевпастранс сообщил, что бумажные билеты для проезда в общественном транспорте столицы окончательно выйдут из обращения с 14 июля.

"В коммунальном предприятии, первым на э-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года обращение бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке", - сообщает Киевпастранс.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами.



В настоящее время общественный транспорт Киева работает без кондукторов. Они получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчерашний день около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продлил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.



Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.