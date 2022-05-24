«ДНР» сплагиатила «Укрпочту» и выпустила свою почтовую марку

19:06 24 мая Киев, Украина

На территории оккупированного Донецка объявили о выходе почтовой марки №286 "Закат нацизма", сообщает "Почта Донбасса". Утверждается, что марку выпустили "в поддержку денацификации Украины".

На марке изображена рашистская буква «Z» с замыленным символом полка «Азов» на фоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, который оккупанты так и не смогли завоевать.

Тираж марки — 10 тыс. экземпляров. Помимо этого выпустили 2 тыс. открыток с аналогичным рисунком. 24 мая прошла процедура гашения, на штемпеле первого дня одно слово — "Денацификация".

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