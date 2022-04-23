Днепропетровщина: мастера петриковской росписи разрисовали остановки

17:40 26 июля Киев, Украина

Общественная организация «Мастера Петриковской росписи» подарила жителям сел Дмитровка, Богуслав, Троицкое и Славянка, а также всем гостям Днепропетровской области, которые будут проезжать автодорогой М-30 Стрый-Изварино, свое творчество - четыре автобусные остановки, разрисованные Петриковской росписью.



На очереди еще три остановки- в селах Троицкое и Железнодорожное.

Отмечается, что в творческом процессе приняли участие лучшие мастера Петриковской росписи Людмила Горбуля - заслуженный мастер народного творчества Украины, Иван Дмитрюк, Олеся Статива, Юлия Груниста и ученица ПТУ №79 Светлана Самойленко. Организатор - председатель общественной организации «Мастера Петриковской росписи» Николай Ищук.

Обращается внимание на то, что такие творческие акции способствует популяризации Петриковской росписи. А Днепропетровская область становится от этого все красивее и узнаваемее, ведь Петриковская роспись - это визитная карточка края.