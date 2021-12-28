Днепр продлил карантин еще на 2 месяца

06:41 29 Апрель Киев, Украина

Городские власти Днепра приняли решение о продлении карантинных ограничений еще на два месяца, таким образом, он будет действовать до 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.



Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.



Кроме того, в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов. При этом кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.



Льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.



В Днепре все же частично ослабили карантинные ограничения. Студентам, которые заканчивают медицинские учебные заведения, разрешили посетить одно массовое мероприятие, а именно - сдачу основного квалификационного экзамена.