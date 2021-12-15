Днепр продлил действие карантина

06:45 13 Апрель Киев, Украина

С целью предотвращения распространения COVID-19 на территории города Днепр , комиссия по вопросам ТЭБ И ЧС продлила карантин до 30 апреля.

Об этом сообщается на сайте горсовета.



Запрет на работу дискотек и ночных клубов продолжен. Кафе, бары и рестораны работают с санитарными ограничениями до 00:00, а после — только навынос или адресной доставкой.



Власти рекомендовали коммунальным учреждениям найти возможность организовать приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 14:00.



Решение о «почасовых льготах» на проезд в общественном транспорте остается в силе. Льготники могут ездить по льготам только с 10:00 до 15:00.



Школьники 5—11 классов продолжат обучение дистанционно. Школьники начальных классов, как и детские сады, будут учиться в обычном режиме.