Дмитрий Дикусар просит украинцев закупить для фронта рации
09:46 17 октября Киев, Украина
Украинский танцор Дмитрий Дикусар, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, обратился к украинцам. Пост он опубликовал в Instagram.
Звезда сообщил, что ему с собратьями срочно необходимо больше раций. По его словам, от качества связи зависит слаженность действий подразделений.
"Все, что лежит перед тобой на ладонях жизни, оказалось там не случайно. Не сомневайся в этом. Если перед тобой „блюдо жизни“, которое тебе не нравится, съешь его, чтобы выяснить, что это такое и почему оно здесь появилось. Потом двигайся дальше. Я знаю, как устали украинцы и понимаю, какую переоценку ценностей прошел каждый из нас. Но именно вместе мы сможем переварить это ужасное „блюдо жизни“ и освободить место для чего-то нового.
Сейчас нам с собратьями срочно и крайне необходимо больше раций. От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Если у кого-то есть возможность помочь с поиском DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне.
А всем, кто захочет помочь собрать на них деньги, я буду благодарен за 10 гривен и репост. Пусть вас Бог хранит, но и вы храните себя! Обнял! Все будет Украина", - написал Дикусар.
Напомним, ранее Дикусар сообщил о смерти побратима. Он погиб во время исполнения боевого задания.
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