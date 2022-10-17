Дмитрий Дикусар просит украинцев закупить для фронта рации

09:46 17 октября Киев, Украина

Украинский танцор Дмитрий Дикусар, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, обратился к украинцам. Пост он опубликовал в Instagram.

Звезда сообщил, что ему с собратьями срочно необходимо больше раций. По его словам, от качества связи зависит слаженность действий подразделений.

"Все, что лежит перед тобой на ладонях жизни, оказалось там не случайно. Не сомневайся в этом. Если перед тобой „блюдо жизни“, которое тебе не нравится, съешь его, чтобы выяснить, что это такое и почему оно здесь появилось. Потом двигайся дальше. Я знаю, как устали украинцы и понимаю, какую переоценку ценностей прошел каждый из нас. Но именно вместе мы сможем переварить это ужасное „блюдо жизни“ и освободить место для чего-то нового. Сейчас нам с собратьями срочно и крайне необходимо больше раций. От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Если у кого-то есть возможность помочь с поиском DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них деньги, я буду благодарен за 10 гривен и репост. Пусть вас Бог хранит, но и вы храните себя! Обнял! Все будет Украина", - написал Дикусар.

Напомним, ранее Дикусар сообщил о смерти побратима. Он погиб во время исполнения боевого задания.