Для жителей Крыма готовят эвакуационные маршруты - ОП
20:08 30 августа Киев, Украина
Власти разрабатывают эвакуационные маршруты для жителей временно оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время деоккупации.
Об этом во вторник, 30 августа, сообщил советник главы Офиса президента
Михаил Подоляк.
"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия", - написал он в Twitter.
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