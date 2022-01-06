Для украинских школьников разработали "Уроки памяти Чернобыля"

18:54 26 Апрель Киев, Украина

Группа педагогов в партнерстве с Нацмузеем «Чернобыль» и Европейским институтом Чернобыля, разработала материалы в современном формате традиционных уроков памяти Чернобыля для учащихся с 1 по 11 класс.

Обновления, которые были внесены в программу, касаются, например, содержания, в связи с появлением новой информации из рассекреченных документов КГБ. Изменился и формат подачи - теперь это видео-уроки длительностью около 15 минут, выложенные в YouTube для свободного пользования. В зависимости от возраста, на уроках раскрываются не только последствия радиационного загрязнения, но и медицинские и социальные последствия аварии на ЧАЭС, в которых сегодня живем мы и в которых будут жить наши потомки.

В старших классах ведущие рассматривают политические предпосылки и влияние трагедии на становление независимой Украины. Особое внимание уделяется ее информационной составляющей - пропаганде, фейкам и манипуляциям со стороны власти СССР, которые напрямую повлияли на количество жертв трагедии.





Начиная с 26 апреля учителя могут легко организовать просмотр любого из одиннадцати уроков для своих учеников. Для этого им достаточно зайти на сайт chornobyllessons.com . Судя по отзывам, учителя видео-уроками довольны.

"Видео-урок должен быть динамичным, поощрять к размышлениям, мотивировать к ответственному поведению - мы надеемся, именно таковы все 11 видео, - говорит образовательный менеджер проекта Ольга Дударь. - Это мини-проекты, разные, но объединены общей целью - трансформировать опыт аварии на ЧАЭС в важные выводы, какие заставят молодое поколение заботиться об окружающей среде и быть ответственными ".

Кропотливая работа над обновлением программы происходила поэтапно. После разработки методического материала с учетом возрастных особенностей учащихся 1-11 классов, проходило утверждение материала Советом экспертов проекта, среди которых - представители Национального музея "Чернобыль", ученые, ликвидаторы и работники ЧАЭС и Чернобыльской зоны отчуждения.

Благотворительное участие в проектах приняли известные украинские теле- и радиоведущие: Владимир Остапчук, Александр Преподобный и Артем Неба, которые попробовали себя в роли учителей младшей, средней и старшей школы соответственно.