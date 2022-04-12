Для украинцев снят запрет на въезд в страны Евросоюза

Благодаря низким показателям инфицирования коронавирусом, Украина с 15 июля войдет в список стран, которым разрешен въезд в ЕС.
Об этом сообщает в среду, 14 июля, журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС", - пишет журналист.
По его словам, список должен быть официально обновлен 15 июля.
"Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", - добавил Йозвяк.
"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС", - пишет журналист.
По его словам, список должен быть официально обновлен 15 июля.
"Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", - добавил Йозвяк.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии