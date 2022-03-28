Для учащихся 7-9 классов возобновляют практику телеуроков

По информации директора Департамента образования и науки Киева Елены Фиданян, с 3 ноября возобновляется практика теле- и онлайн-уроков для учащихся 7-9 классов.
По ее словам, к проекту привлекли лучших учителей столичных школ, лицеев и гимназий. Также вести занятия будут преподаватели Института последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Транслировать уроки будет телеканал "Киев", а также на страницах в Facebook и YouTube с 3 ноября. Время выхода уроков: 10:30, 11:30 и 12:30.
Расписание эфиров на 3-6 ноября
Транслировать уроки будет телеканал "Киев", а также на страницах в Facebook и YouTube с 3 ноября. Время выхода уроков: 10:30, 11:30 и 12:30.
Расписание эфиров на 3-6 ноября
3 ноября
7-й класс: химия;
8-й класс: зарубежная литература;
9-й класс: право.
4 ноября
7-й класс: биология;
8-й класс: химия;
9-й класс: украинский язык.
5 ноября
7-й класс: трудовое обучение;
8-й класс: украинская литература;
9-й класс: химия.
6 ноября
7-й класс: география;
8-й класс: украинская литература;
9-й класс: история Украины.
7-й класс: химия;
8-й класс: зарубежная литература;
9-й класс: право.
4 ноября
7-й класс: биология;
8-й класс: химия;
9-й класс: украинский язык.
5 ноября
7-й класс: трудовое обучение;
8-й класс: украинская литература;
9-й класс: химия.
6 ноября
7-й класс: география;
8-й класс: украинская литература;
9-й класс: история Украины.
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