Для учащихся 7-9 классов возобновляют практику телеуроков

10:04 03 ноября Киев, Украина

По информации директора Департамента образования и науки Киева Елены Фиданян, с 3 ноября возобновляется практика теле- и онлайн-уроков для учащихся 7-9 классов.

"Мы возвращаем телеуроки в более широком формате. Планируется отснять 200 для учащихся 7, 8, 9-х классов. На этот раз, кроме основных предметов, запланирована трансляция уроков искусства, художественной культуры, французского языка, правоведения, трудового обучения", - написала Фиданян.

По ее словам, к проекту привлекли лучших учителей столичных школ, лицеев и гимназий. Также вести занятия будут преподаватели Института последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко.



Транслировать уроки будет телеканал "Киев", а также на страницах в Facebook и YouTube с 3 ноября. Время выхода уроков: 10:30, 11:30 и 12:30.



Расписание эфиров на 3-6 ноября

3 ноября

7-й класс: химия;

8-й класс: зарубежная литература;

9-й класс: право.



4 ноября

7-й класс: биология;

8-й класс: химия;

9-й класс: украинский язык.



5 ноября

7-й класс: трудовое обучение;

8-й класс: украинская литература;

9-й класс: химия.



6 ноября

7-й класс: география;

8-й класс: украинская литература;

9-й класс: история Украины.