Для учащихся 1-4 классов изменят систему оценивания знаний

19:49 26 июля Киев, Украина

Минобразования изменит систему оценивания знаний для школьников 1-4 классов, так балльную систему оценивания заменят на вербальную или уровневую оценку.

Соответствующий приказ и текст рекомендаций опубликован на сайте МОН в понедельник, 26 июля.

"Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету / курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика / ученицы по предмету изучения, интегрированного курса, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения", - сказано в сообщении.

Рекомендации вводят понятие "вербальной оценки" (оценочное суждение) и "уровневой оценки" (оценочное суждение с указанием уровня результата).



Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами - "начальный" (П), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).



При этом результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах - вербальной оценкой, в 3-4 классах - или вербальной, или уровневой оценкой по выбору заведения.



Новая система позволяет обеспечить объективность и точность результата оценивания и призвана помочь формировать оценочные суждения и определять уровень результата обучения, пояснили в министерстве.



Кроме того, оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика/ученицы и его/ее родителей (или лиц, их заменяющих). Рекомендуется учитывать, что формулировка оценки начинается с первых дней обучения в школе и продолжается постоянно.