Для школьников создали серию комиксов о коронавирусе

В рамках кампании о необходимости носить маски и использовать антисептик, для учащихся школ создали серию комиксов.

Об это сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве объяснили, что правила сейчас являются обязательными для всех - и школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще. В Минздраве также, где изображены коронавирус и супергерой, который раздает медицинские маски.