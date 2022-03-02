Для школьников создали серию комиксов о коронавирусе

В рамках кампании о необходимости носить маски и использовать антисептик, для учащихся школ создали серию комиксов.
Об это сообщает пресс-служба Минздрава.
В Минздраве объяснили, что правила сейчас являются обязательными для всех - и школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще. В Минздраве также показали несколько страниц из комиксов, где изображены коронавирус и супергерой, который раздает медицинские маски.
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