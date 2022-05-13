Для родственников русских военнопленных создали сайт с информацией об их местонахождении

Для граждан россии, в частности членов семьи или знакомых российских военнопленных, запустили сайт "Оккупант", где они могут узнать об их состоянии и месте пребывания.
Об этом сообщили в телеграмме Центра противодействия дезинформации при СНБО.
"Оккупант" - это информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.
Порталом смогут пользоваться граждане россии, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.
В органе отметили, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.
Об этом сообщили в телеграмме Центра противодействия дезинформации при СНБО.
"Оккупант" - это информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.
Порталом смогут пользоваться граждане россии, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.
В органе отметили, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии