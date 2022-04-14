Для поддержки ВСУ через "Дію" собрано более 260 млн грн

Через приложение "Дія" более 250 тыс. украинцев собрали на украинскую армию более 260 млн. грн.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что донаты идут в фонд "Повернися живим", который обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами разминирования и другой высокоточной техникой.
По данным министерства, только за последнюю неделю фонд передал нашим защитникам 3592 технических средства и оборудование.
Среди них 88 единиц тепловизионной, ночной и другой оптики, 558 средств связи, 424 ноутбука, планшета, мониторы, 96 квадрокоптеров, 906 бронежилетов, 201 шлем.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что донаты идут в фонд "Повернися живим", который обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами разминирования и другой высокоточной техникой.
По данным министерства, только за последнюю неделю фонд передал нашим защитникам 3592 технических средства и оборудование.
Среди них 88 единиц тепловизионной, ночной и другой оптики, 558 средств связи, 424 ноутбука, планшета, мониторы, 96 квадрокоптеров, 906 бронежилетов, 201 шлем.
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