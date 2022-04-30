Для оформления украинских виз иностранцы будут сдавать биометрию

20:26 28 июля Киев, Украина

В Украине изменились правила оформления виз для въезда в страну и транзита, теперь со всех иностранных граждан будут собирать биометрические данные.

"Сегодня Кабинет министров Украины принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства , которые будут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины за оформлением виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении МИД Украины.

В частности, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирования отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.



Как отметили в МИД, до сих пор оформление украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).



Так, введение фиксации биометрических данных визовых заявителей устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины; усовершенствовать осуществление компетентными органами Украины контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшить координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики и усилить борьбу с использованием поддельных документов.



От кого не будут требовать биометрические данные