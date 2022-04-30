Для оформления украинских виз иностранцы будут сдавать биометрию

В Украине изменились правила оформления виз для въезда в страну и транзита, теперь со всех иностранных граждан будут собирать биометрические данные.
В частности, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирования отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.
Как отметили в МИД, до сих пор оформление украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).
Так, введение фиксации биометрических данных визовых заявителей устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины; усовершенствовать осуществление компетентными органами Украины контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшить координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики и усилить борьбу с использованием поддельных документов.
От кого не будут требовать биометрические данные
- дети до 12 лет;
- дипломаты;
- лица со служебными паспортами;
- люди с инвалидностью, у которых невозможно принять биометрические данные.
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