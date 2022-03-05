Для мирных жителей Волновахи и Мариуполя открывают коридоры для выхода

Из официальных источников стало известно, что сегодня, 5 марта, в 09:00 открываются гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из Мариуполя и Волновахи.

Открытие этих жизненно важных коридоров подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось, что российская сторона объявила режим тишины и открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Однако подтверждения от украинской стороны не было.

Напомним, что Волноваха в Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы, а Мариуполь из-за обстрела российских войск остался без тепла, света, воды и связи.