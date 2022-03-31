Для мариупольцев создали специальный сайт: здесь они могут рассказать о преступлениях РФ

В Украине создан новый сайт, на котором будут собирать истории мариупольцев для фиксации военных преступлений и создания мемориала жертв российской агрессии.
Об этом сообщил автор бренда Мариуполя Сергей Родионов в телеграмме.
Он рассказал, что в 2016 году его команда представила проект Бренд Мариуполя, в котором обозначили стратегию развития города.
Об этом сообщил автор бренда Мариуполя Сергей Родионов в телеграмме.
Он рассказал, что в 2016 году его команда представила проект Бренд Мариуполя, в котором обозначили стратегию развития города.
24 февраля 2022 г., с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину, Мариуполь стал городом ужасов и крупной гуманитарной катастрофы, местные жители до сих пор находятся в городе без связи, скрываясь в подвалах. Всего за месяц здесь погибли тысячи человек.
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