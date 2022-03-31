Для мариупольцев создали специальный сайт: здесь они могут рассказать о преступлениях РФ

17:52 31 марта Киев, Украина





Об этом сообщил автор бренда Мариуполя Сергей Родионов в телеграмме.



Он рассказал, что в 2016 году его команда представила проект Бренд Мариуполя, в котором обозначили стратегию развития города. В Украине создан новый сайт , на котором будут собирать истории мариупольцев для фиксации военных преступлений и создания мемориала жертв российской агрессии.Об этом сообщил автор бренда Мариуполя Сергей Родионов в телеграмме.Он рассказал, что в 2016 году его команда представила проект Бренд Мариуполя, в котором обозначили стратегию развития города.

"За несколько лет Мариуполь превратился в центр инноваций, экспериментов, крупную культурную столицу", - сказал Родионов.

24 февраля 2022 г., с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину, Мариуполь стал городом ужасов и крупной гуманитарной катастрофы, местные жители до сих пор находятся в городе без связи, скрываясь в подвалах. Всего за месяц здесь погибли тысячи человек.