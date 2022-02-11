Для людей с нарушением слуха создали обучающий ролик об обращении со взрывчаткой

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и правоохранители создали для детей и взрослых с нарушением слуха обучающий видеоролик о том, как следует вести себя в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета.
Об этом сообщает ГСЧС.
Авторы ролика рассказали, что к его созданию подтолкнула волна "минирований" в учебных заведениях как Николаевской, так и других областей, а информации о взрывоопасных или подозрительных предметах, которая была бы доступна и понятна людям с нарушениями слуха, практически нет.
В видео, которое длится 6 минут, рассказывают, в частности:
Об этом сообщает ГСЧС.
Авторы ролика рассказали, что к его созданию подтолкнула волна "минирований" в учебных заведениях как Николаевской, так и других областей, а информации о взрывоопасных или подозрительных предметах, которая была бы доступна и понятна людям с нарушениями слуха, практически нет.
В видео, которое длится 6 минут, рассказывают, в частности:
- какие предметы называют взрывоопасными или подозрительными;
- что следует делать в первую очередь в случае их обнаружения;
- за какими экстренными номерами следует обращаться при обнаружении таких предметов;
- чего нельзя делать ни в коем случае, если наткнулись на них.
В конце января этого года из-за постоянных сообщений о минировании в Николаеве, Черкассах и Бердянске часть учебных заведений переводили на дистанционное обучение.
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