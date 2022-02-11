Для людей с нарушением слуха создали обучающий ролик об обращении со взрывчаткой

14:26 11 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщает ГСЧС.



Авторы ролика рассказали, что к его созданию подтолкнула волна "минирований" в учебных заведениях как Николаевской, так и других областей, а информации о взрывоопасных или подозрительных предметах, которая была бы доступна и понятна людям с нарушениями слуха, практически нет.



В видео, которое длится 6 минут, рассказывают, в частности: Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и правоохранители создали для детей и взрослых с нарушением слуха обучающий видеоролик о том, как следует вести себя в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета.Об этом сообщает ГСЧС.Авторы ролика рассказали, что к его созданию подтолкнула волна "минирований" в учебных заведениях как Николаевской, так и других областей, а информации о взрывоопасных или подозрительных предметах, которая была бы доступна и понятна людям с нарушениями слуха, практически нет.В видео, которое длится 6 минут, рассказывают, в частности:

какие предметы называют взрывоопасными или подозрительными;

что следует делать в первую очередь в случае их обнаружения;

за какими экстренными номерами следует обращаться при обнаружении таких предметов;

чего нельзя делать ни в коем случае, если наткнулись на них.

В конце января этого года из-за постоянных сообщений о минировании в Николаеве, Черкассах и Бердянске часть учебных заведений переводили на дистанционное обучение.