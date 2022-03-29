Для иностранцев продлены сроки зачисления в ВУЗы

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Министерство образования продлило сроки зачисления иностранных студентов в Высшие учебные заведения Украины.
Об этом сообщил и. о. министра образования Сергей Шкарлет в понедельник, 2 ноября.
Он отметил, что сроки зачисления иностранцев в ВУЗы были продлены до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года. Кроме того, почти всем иностранным студентам разрешили обучаться дистанционно.
По словам и. о. министра, дистанционно не разрешается обучаться лишь иностранным студентам по специальности "охрана здоровья".
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