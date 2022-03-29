Для иностранцев продлены сроки зачисления в ВУЗы

11:11 02 ноября Киев, Украина

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Министерство образования продлило сроки зачисления иностранных студентов в Высшие учебные заведения Украины.

Об этом сообщил и. о. министра образования Сергей Шкарлет в понедельник, 2 ноября.



Он отметил, что сроки зачисления иностранцев в Он отметил, что сроки зачисления иностранцев в ВУЗы были продлены до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года. Кроме того, почти всем иностранным студентам разрешили обучаться дистанционно.

"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021", - написал Шкарлет.

По словам и. о. министра, дистанционно не разрешается обучаться лишь иностранным студентам по специальности "охрана здоровья".