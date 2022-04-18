Для граждан Украины изменились правила пересечения границы. Опять нужен загранпаспорт

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что внесены изменения в правила пересечения границы, теперь украинцам для выезда из страны необходим загранпаспорт.
Также представитель Государственной пограничной службы отметил, что в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы. Тогда было разрешено пропускать людей либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.
Сейчас такой авральной ситуации нет.
По словам Демченко, если человек уезжает из зоны боевых действий, тогда пограничники самостоятельно принимают решение в зависимости от ситуации.
По словам Демченко, если человек уезжает из зоны боевых действий, тогда пограничники самостоятельно принимают решение в зависимости от ситуации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии