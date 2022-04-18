Для граждан Украины изменились правила пересечения границы. Опять нужен загранпаспорт

20:33 18 апреля Киев, Украина

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что внесены изменения в правила пересечения границы, теперь украинцам для выезда из страны необходим загранпаспорт.

«Хочу отметить, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такой паспортный документ как внутренний паспорт не предусмотрен», — сказал он.

Также представитель Государственной пограничной службы отметил, что в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы. Тогда было разрешено пропускать людей либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

Сейчас такой авральной ситуации нет.



По словам Демченко, если человек уезжает из зоны боевых действий, тогда пограничники самостоятельно принимают решение в зависимости от ситуации.