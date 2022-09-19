Для детей, получивших психологическую травму во время войны, создали бесплатный реабилитационный лагерь в Испании

19:28 19 сентября Киев, Украина

Дети из горячих точек Украины, которые из-за войны стали свидетелями убийств или потеряли кого-то из родных, могут пройти психологическую реабилитацию в лагере Gen.Camp. Он расположен в Испании и является бесплатной инициативой общественной организации Gen.Ukrainian.



Об этом сообщила основательница проекта Оксана Лебедева.

“Эти дети стали свидетелями убийств, потеряли обоих или одного из родителей, пережили ужас оккупации, выжили под ракетными обстрелами и нуждаются в скорейшей психологической помощи. Трагические истории некоторых из них хорошо известны украинцам и за рубежом", – отмечает основатель проекта.

Программа психологического обновления длится 30 дней. За это время дети проходят когнитивно-поведенческую терапию, арттерапию,

анималотерапию (с животными) и терапию аппаратом Tomatis по индивидуальным программам.

Они могут проходить психологическую реабилитацию как в группах, так и индивидуально. Всё зависит от потребностей конкретного ребенка. За каждым из них закреплен отдельный специалист, создающий его психологический профиль, а также педагогическую программу реабилитации.



В лагере детям помогают научиться жить в новой реальности психотерапевты Украины и Израиля, специализирующиеся именно на детской психотравме. Команда психотерапевтов, педагогов и наставников работает по государственным протоколам Минздрава и разрабатывает авторские программы лечения детской психотравмы.

“Психотерапевты отмечают, что только за первые 10 дней видят эффективность программ: у детей значительно снизился уровень тревожности, нормализовался сон и индивидуальные проявления травмы. Это говорит о том, что гибкая детская психика способна восстановить почти до 100%”, – заявляет Лебедева.

Сейчас первые 30 детей от 6 до 12 лет уже проходят психологическую реабилитацию.