Для детей, получивших психологическую травму во время войны, создали бесплатный реабилитационный лагерь в Испании

Дети из горячих точек Украины, которые из-за войны стали свидетелями убийств или потеряли кого-то из родных, могут пройти психологическую реабилитацию в лагере Gen.Camp. Он расположен в Испании и является бесплатной инициативой общественной организации Gen.Ukrainian.
Об этом сообщила основательница проекта Оксана Лебедева.
Об этом сообщила основательница проекта Оксана Лебедева.
Программа психологического обновления длится 30 дней. За это время дети проходят когнитивно-поведенческую терапию, арттерапию,
анималотерапию (с животными) и терапию аппаратом Tomatis по индивидуальным программам.
Они могут проходить психологическую реабилитацию как в группах, так и индивидуально. Всё зависит от потребностей конкретного ребенка. За каждым из них закреплен отдельный специалист, создающий его психологический профиль, а также педагогическую программу реабилитации.
В лагере детям помогают научиться жить в новой реальности психотерапевты Украины и Израиля, специализирующиеся именно на детской психотравме. Команда психотерапевтов, педагогов и наставников работает по государственным протоколам Минздрава и разрабатывает авторские программы лечения детской психотравмы.
Сейчас первые 30 детей от 6 до 12 лет уже проходят психологическую реабилитацию.
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