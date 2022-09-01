Для борьбы с дезинформацией об украинских беженцах в Польше, Чехии и Словакии проведут специальную кампанию

Дочерняя компания американской Google Jigsaw запустит кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии.
Об этом сообщает Reuters.
Психологи из Кембриджского и Бристольского университетов, которые сотрудничали с компанией, создали 90-секундные ролики, направленные на "прививку" людей от дезинформации. Видео, которые будут показывать в рекламных слотах на YouTube Google, а также на платформах Twitter, TikTok и Meta Facebook должны помочь людям определить эмоциональную манипуляцию в заголовках новостей.
Так называемая теория прививки, о которой идет речь, выдвигается в статье, опубликованной журналом Science Advances, как метод для уменьшения восприимчивости к дезинформации. Достичь этого хотят информированием людей о том, как их могут вводить в заблуждение. Авторы статьи пришли к выводу, что видео улучшают распознавание техники манипулирования и повышают способность людей отличать надежное содержимое от ненадежного.
В рамках исследования провели семь экспериментов, в частности, с группой американцев старше 18 лет, смотрящих политические новости на ютуб. Около 5,4 миллионам американских пользователей платформы показали видео-прививки, а почти миллион смотрели их по крайней мере 30 секунд.
"Если вы скажете людям, что является правдой, а что ложью, многие будут возражать... но то, что вы можете предсказать, - это методы, которые используют для распространения дезинформации, как в случае с украинским кризисом", - говорит Джон Розенбек , ведущий автор отчета об исследовании, стоящем за кампанией.
Что касается стран, в которых будут проводить кампанию, то исследователи говорят, что выбор Польши стал очевидным, ведь страна предоставила убежище наибольшее количество украинских беженцев, а опыт Чехии и Словакии, по их мнению, будет полезен остальной Европе.
Об этом сообщает Reuters.
Психологи из Кембриджского и Бристольского университетов, которые сотрудничали с компанией, создали 90-секундные ролики, направленные на "прививку" людей от дезинформации. Видео, которые будут показывать в рекламных слотах на YouTube Google, а также на платформах Twitter, TikTok и Meta Facebook должны помочь людям определить эмоциональную манипуляцию в заголовках новостей.
Так называемая теория прививки, о которой идет речь, выдвигается в статье, опубликованной журналом Science Advances, как метод для уменьшения восприимчивости к дезинформации. Достичь этого хотят информированием людей о том, как их могут вводить в заблуждение. Авторы статьи пришли к выводу, что видео улучшают распознавание техники манипулирования и повышают способность людей отличать надежное содержимое от ненадежного.
В рамках исследования провели семь экспериментов, в частности, с группой американцев старше 18 лет, смотрящих политические новости на ютуб. Около 5,4 миллионам американских пользователей платформы показали видео-прививки, а почти миллион смотрели их по крайней мере 30 секунд.
"Если вы скажете людям, что является правдой, а что ложью, многие будут возражать... но то, что вы можете предсказать, - это методы, которые используют для распространения дезинформации, как в случае с украинским кризисом", - говорит Джон Розенбек , ведущий автор отчета об исследовании, стоящем за кампанией.
Что касается стран, в которых будут проводить кампанию, то исследователи говорят, что выбор Польши стал очевидным, ведь страна предоставила убежище наибольшее количество украинских беженцев, а опыт Чехии и Словакии, по их мнению, будет полезен остальной Европе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии