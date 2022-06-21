"Дия" вошла в шорт-лист Cannes Lions

18:48 21 июня Киев, Украина

Мобильное приложение "Дия" вошло в шорт-лист международного фестиваля креативщиков Cannes Lions, бренд претендует на награду в категории Service Design (Дизайн сервиса) и Experience Transformation (Трансформация опыта).

Фестиваль считается самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире.

Cannes Lions – международный фестиваль, где вручают самую престижную награду в сегменте креативных индустрий.



В этом году фестиваль пройдет с 20 по 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА без делегатов, членов жюри, а также конкурсных работ из россии.



Фестиваль открывает бесплатный доступ для украинцев – они могут посетить фестиваль, получив комплиментарные билеты.

Ранее "Дия" получила две награды британской премии в сфере дизайна и рекламы D&AD Awards . Применение стало лучшим в категориях "Local Solution" и "Digital Design".