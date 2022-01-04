«Дия» будет отправлять уведомления при попытках оформить на вас кредит

18:38 04 Январь Киев, Украина

Приложение «Дия» будет отправлять push-уведомления пользователям, если на них будут пытаться открыть кредит, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, приложение будет уведомлять пользователей о проверке их кредитной истории, необходимой для открытия кредита. Также в разделе с уведомлениями можно узнать, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.

Если вы не открывали новый кредит, но увидели уведомление, то нужно:

Позвонить по телефону в свой банк и заблокировать операцию.
Перейти по ссылке из приложения Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу.

По словам Михаила Федорова, новая функция не требует обновления приложения.

Эта услуга была анонсирована в середине сентября 2021 года. Так в Минцифре пытаются предотвратить попытки кредитного мошенничества.