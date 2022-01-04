«Дия» будет отправлять уведомления при попытках оформить на вас кредит

Приложение «Дия» будет отправлять push-уведомления пользователям, если на них будут пытаться открыть кредит, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, приложение будет уведомлять пользователей о проверке их кредитной истории, необходимой для открытия кредита. Также в разделе с уведомлениями можно узнать, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.
Если вы не открывали новый кредит, но увидели уведомление, то нужно:
Позвонить по телефону в свой банк и заблокировать операцию.
Перейти по ссылке из приложения Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу.
По словам Михаила Федорова, новая функция не требует обновления приложения.
Эта услуга была анонсирована в середине сентября 2021 года. Так в Минцифре пытаются предотвратить попытки кредитного мошенничества.
По его словам, приложение будет уведомлять пользователей о проверке их кредитной истории, необходимой для открытия кредита. Также в разделе с уведомлениями можно узнать, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.
Если вы не открывали новый кредит, но увидели уведомление, то нужно:
Позвонить по телефону в свой банк и заблокировать операцию.
Перейти по ссылке из приложения Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу.
По словам Михаила Федорова, новая функция не требует обновления приложения.
Эта услуга была анонсирована в середине сентября 2021 года. Так в Минцифре пытаются предотвратить попытки кредитного мошенничества.
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