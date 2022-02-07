12:43 26 Сентябрь Киев, Украина

Как стало известно, директора КП Днепровский метрополитен отстранили от должности. Это отстранение было связано с выдвинутым против него подозрением со стороны Днепропетровской областной прокуратуры. По данным пресс-службы прокуратуры, следствием установлен факт нанесения многомиллионного ущерба государству при строительстве метро.

"По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры директора КП Днепровский метрополитен Днепровского городского совета, который подозревается в служебной халатности, в результате чего государству нанесены тяжкие последствия, отстранен от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в июле 2016 года между КП Днепровский метрополитен и акционерным обществом был заключен контракт на завершение строительства метрополитена в Днепре. По данным следствия, директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика выполнения работ, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ. В результате таких действий за период 2018-2019 годы подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме почти 240 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись.

"Кроме того, в результате преступной небрежности чиновника, после подписания указанных изменений, по договору безосновательно исключены работы, которые уже выполнены и оплачены государством в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн. Ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в прокуратуре, отметив, что досудебное расследование продолжается.

Ранее на Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно. Таким образом, он пытался избавиться от улик против него при задержании.

Также сообщалось, что в аэропорту Борисполь выявили многолетнюю коррупционную схему.