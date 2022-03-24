Динамовцы посетили раненых военных в госпитале

Игроки и тренерский штаб посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым украинским военным
Киевское « Динамо » решило поддержать бойцов Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения на войне с российскими оккупантами.
Игроки и тренерский штаб посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым украинским военным, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на Западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных.
Динамовцы искренне пожелали раненым героям скорейшего выздоровления и пригласили их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.
Киевское « Динамо » решило поддержать бойцов Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения на войне с российскими оккупантами.
Игроки и тренерский штаб посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым украинским военным, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на Западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных.
Динамовцы искренне пожелали раненым героям скорейшего выздоровления и пригласили их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.
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