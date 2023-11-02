Динамика общественного мнения: украинцы стали активнее критиковать решения власти

12:44 02 ноября Киев, Украина

Согласно результатам опрос а Киевского международного института социологии (КМИС) , в начале полномасштабного вторжения рф большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров, сейчас же 70% опрошенных социологами украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти.

“Как можно видеть, в мае 2022 года (в начале вторжения) большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики – 26%. Сейчас в октябре 2023 года ситуация стала диаметрально противоположной: теперь 70% опрошенных социологами украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти. При этом настаивают на избегании каких-либо споров – 25%”, — отметили социологи.

Во всех регионах Украины большинство населения считают, что и сейчас есть смысл для того, чтобы критиковать возможные ошибочные и

неправильные действия власти.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, данные результаты важно корректно анализировать в контексте других результатов социологических опросов.



По его словам, в Украине действительно нарастает критика действий центральной власти (сейчас преимущественно в формате критики парламента и правительства при сохранении высокой поддержки и доверия президенту) с выражением желания "изменений".

"Очевидно, самым большим фактором таких изменений настроений, когда 70% уже считают целесообразной критику, является вопрос коррупции и украинцы не хотят замалчивать ее. Вместе с этим, как мы показывали ранее, 59% все-таки видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, и важно для власти, СМИ и общественности правильно коммуницировать расследования, аресты и т.д., чтобы население действительно видело результаты и верило в эффективную борьбу", — сказал Грушецкий.

Кроме этого, по его словам, запрос на единение сохраняет свою мощь, украинцы – против распрей и конфликтов. Определенная критика населением не приводит к желанию немедленных изменений путем выборов (по последним данным КМИС – 81% против проведения выборов ).