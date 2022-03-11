«Дикие животные»: в центре Киева стартует летняя выставка цветов

В столичном парке «Певческое поле» появятся 3D композиции разнообразных животных, сделанные из живых цветов и декоративных растений.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
По словам организатора выставки Дениса Погорелко, на этот раз на выставке будут сотни тысяч цветов, яркие фотозоны, а главное - обновленная зона развлечений.
В парке также будут работать карусели, аттракционы, батутная зона и детская анимация.
/>Выставка продлится до 1 августа.
Детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1 и 2 групп и участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.
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