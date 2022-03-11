«Дикие животные»: в центре Киева стартует летняя выставка цветов

14:34 11 Июнь Киев, Украина

В столичном парке «Певческое поле» появятся 3D композиции разнообразных животных, сделанные из живых цветов и декоративных растений.

Об этом сообщается на сайте КГГА.



«Для создания объемных фигур будут использованы металлические конструкции, дерево и более 500 тысяч цветов-однолетников, среди которых альтернатеры, цинерарии, бегонии, колеусы, петунии, сульфинии, сальвии. Некоторые фигуры будут достигать 5 м в высоту, поэтому каждый желающий сможет сделать фото с любым персонажем животного мира в полный рост», - отметили организаторы выставки, представители компании-оператора парка «Певческое».

По словам организатора выставки Дениса Погорелко, на этот раз на выставке будут сотни тысяч цветов, яркие фотозоны, а главное - обновленная зона развлечений.

«Теперь можно будет не только насладиться красотой цветочных аллей, но и отдохнуть в лаунж-зоне, поесть в кафе и послушать живую музыку», - сказал он.

В парке также будут работать карусели, аттракционы, батутная зона и детская анимация.



/>Выставка продлится до 1 августа.



Детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1 и 2 групп и участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.